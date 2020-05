Neue Route des 13A soll diese Woche feststehen

Die Überlegung der Wiener Linien, den 13A künftig in beide Richtungen durch die Neubaugasse zu führen, erregt im siebenten Bezirk weiter die Gemüter, vor allem die der Geschäftsleute. Nicht nur in der Neubaugasse selbst, sondern auch in der Kirchengasse. Durch den Wegfall der Buslinie zwischen Mariahilfer Straße und Siebensterngasse befürchten viele Unternehmer weniger Kunden.

„Punkto Wirtschaft ist genau das der stärkste Teil der Kirchengasse. Wenn der 13A nur mehr in der Neubaugasse fährt, würde uns das Frequenz kosten“, erklärt die Sprecherin der Kaufleute, Margit Johannik. Im Geschäft „sontech“ verkauft sie Smartphones, Tablets und Marmelade. „Zudem wäre der Verlust an Werbung mit finanziellen Mitteln nicht zu kompensieren. Alle fünf Minuten fährt ein Bus mit 30 bis 50 Fahrgästen hier vorbei. Die erreichen wir dann alle nicht mehr.“

In dieselbe Kerbe schlägt Designerin Ulrike Kogelmüller, deren Boutique „Ulliko“ schräg gegenüber einer 13A-Station liegt: „Der Bus ist für mich pure Werbung. Immer wieder kommen neue Kunden herein, die im Bus am Geschäft vorbeigefahren sind und uns so entdeckt haben.“

Und auch im Elektrofachgeschäft Atzler nebenan ist man besorgt: „Wir leben stark von der Mundpropaganda; Internet-Auftritt haben wir keinen. Die Fahrgäste, die hier ein- und aussteigen, kennen uns vom Sehen“, meint Mitarbeiter Ralf Planitzer.