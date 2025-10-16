Neo Nuggets: Pizzera, Jaus & Schneider in heißem Spionageabenteuer

Mit Neo Nuggets feiert jetzt die Fortsetzung der Kirimikomödie Pulled Pork Premiere. Wieder im Mittelpunkt: das ungleiche Brüderduo Flo und Eddi, gespielt von Paul Pizzera und Otto Jaus. Doch diesmal führt ihr Chaos sie mitten hinein in ein Spionageabenteuer zwischen Nazi-Gold, geheimen Machenschaften und einer totgeglaubten Schwester. Mit Regisseur Andreas Schmied verbindet Action, Satire und schwarzen Humor und liefert eine Fortsetzung, die sich selbst nicht zu ernst nimmt. Für Aufsehen sorgt auch Silvia Schneider, die als Polizeichefin Alice Gneisser an der Seite von Pizzera spielt. Zwischen den beiden knistert’s heftig, auch in einer Sexszene, die Pizzera augenzwinkernd seine „persönliche Lieblingsszene“ nennt. Schneider selbst nimmt’s gelassen: Ganz so glamourös sei das am Set nicht gewesen, verrät sie im Gespräch. Wie schon beim Vorgänger lebt der Film vor allem von der Chemie zwischen dem Duo Pizzera und Jaus.