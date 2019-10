Nationalteam und Hasselhoff: Hohes Staurisiko am Donnerstag

Der Donnerstag wird in Wien zum verkehrstechnischen Großkampftag. Das österreichische Fußball-Nationalteam spielt im Wiener Ernst-Happel-Stadion gegen Israel um wichtige Punkte in der EM-Qualifikation und David Hasselhoff tritt in der Halle D der Wiener Stadthalle auf. Der österreichische Verkehrsclub ARBÖ warnt deshalb: Lange Wartezeiten, Behinderungen, Straßensperren und nervenaufreibende Staus sind am Donnerstag in Wien sicher.

Happel-Stadion: Sperren und Staugefahr

Wer das Nationalteam sehen will, hat es am bequemsten, wenn er mit den öffentlichen Verkehrsmitteln anreist. Eine der sinnvollsten Alternativen zum Kfz ist die U2, die nur wenige hundert Meter neben dem Stadion hält. Wer dennoch mit dem Auto anreisen will oder muss, findet am ehesten im Stadion-Center oder in den Parkhäusern am Messegelände einen Stellplatz. Die Zufahrt zu den Parkhäusern ist nur vom Handelskai oder über den Praterstern und die Ausstellungsstraße möglich.

"Wir rechnen mit einer Sperre der Meiereistraße ab der Vorgartenstraße in Richtung Stadion ab ca. 17:45 Uhr. Zur selben Zeit gesperrt wird außerdem die Stadionallee in Richtung Stadion ab der Schüttelstraße. Längere Wartezeiten müssen auch bei der Anreise über die Südosttangente ﴾A23﴿ zwischen dem Knoten Kaisermühlen und Inzersdorf, sowie speziell vor den Ausfahrten Handelskai und Zentrum am Knoten Prater einkalkuliert werden", heißt es vom ARBÖ.