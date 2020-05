Naschmarkt-Brand verunsichert Anrainer

Bei der Berufsfeuerwehr versucht man, die Anrainer zu beruhigen. „Erstens werden die Gastro-Hütten nicht durch Gasflaschen versorgt, sondern durch normale Gasanschlüsse – sie sind also genau so sicher, wie jedes andere Lokal“, betont Feuerwehr-Sprecher Gerald Schimpf. „Zweitens haben uns die engen Wege bei den Löscharbeiten eher geholfen, weil sie nicht durch Fahrzeuge verstellt waren. Und drittens hatten wir am Naschmarkt noch nie Probleme mit der Wasserversorgung. Auf der Linken und der Rechten Wienzeile gibt es genug Hydranten.“ Alexander Hengl vom Marktamt erklärt zudem: „Für Marktstände gelten strenge Brandschutzauflagen, die permanent überprüft werden.“