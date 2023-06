Nackter Mann randalierte in Straße in Favoriten

Nachdem ein 24-jähriger Slowake in einer Wohnung in der Laaer-Berg-Straße Drogen konsumiert hatte, wurde er gegenüber seinen Freunden aggressiv, woraufhin sie aus der Wohnung flüchteten. Der 24-Jährige verließ ebenfalls die Wohnung, und zwar unbekleidet und blutend. Zuvor hatte er sich vermutlich selbst Schnitte am Arm zugefügt.

Polizisten der Polizeiinspektion Am Hauptbahnhof hielt den 24-Jährigen an. Auf Grund seines höchst aggressiven Verhaltens setzten die Polizisten Pfefferspray ein. So gelang es ihnen den Mann schlussendlich zu fixieren. Sowohl Hand- als auch Fußfesseln mussten dem Tobenden angelegt werden. Er wurde von der Berufsrettung Wien notfallmedizinisch versorgt und anschließend in ein Spital gebracht.

Das Messer, womit sich der 24-Jährige die Verletzungen zugefügt haben dürfte, wurde in der Wohnung sichergestellt. Im Zuge der Festnahme wurde ein Polizist an der Hand verletzt. Er musste in einem Spital behandelt werden und konnte seinen Dienst nicht weiter fortsetzen.

