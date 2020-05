Nachwuchsmusiker stellen ihr Talent unter Beweis

"Local Heroes", Österreichs größter Live-Bandcontest, sorgte mit über 60 Veranstaltungsterminen und Tour-Stopps in neun Bundesländern für Aufsehen. Mehr als 300 Bands traten an, um ihr Können unter Beweis zu stellen. Am 16. Mai treten die 14 besten in der Wiener Arena im Finale gegeneinander an.

Diesen Samstag ist es soweit. Nach nervenaufreibenden Vorrunden, Zwischenrunden und überstandenen Gebietsfinali ziehen die besten 14 Bands des größten österreichischen Band-Contests ins Finale und batteln sich open-air, in der Arena Wien, um den Titel " Local Heroes". Bereits zum 11. Mal wird die begehrte Auszeichnung vergeben. Von Pop, Blues, Funk, Singer Songwriter, Hip Hop bis Hard Rock sind sämtliche Genres vertreten.

Neben den großartigen Performances der Finalisten begeistern die Vorjahressieger "Jimmy and the Goofballs" sowie "Marrok", die 2010 selbst beim Local Heroes Bandcontest starteten, live on stage. Außerdem wird der 1. Feiertag der österreichischen Nachwuchsmusik ins Leben gerufen und zelebriert sowie der wohl größte Fan-Song Österreichs aufgenommen.