"Nacht des Missbrauchs" eingeläutet

Mit der "Langen Nacht des Missbrauchs" wollten Donnerstagabend mehrere Aktivisten - darunter die Schauspieler Hubsi Kramar und Erwin Steinhauer sowie "Pastafari" Niko Alm - für das Volksbegehren gegen Kirchenprivilegien werben. Für Aufsehen sorgte, dass Parolen an den Stephansdom projiziert wurden. Während Opfer über ihre Qualen berichteten, sorgten das stündliche Glockenläuten des Doms und benachbarte Breakdance-Gruppen aber für mehr Lautstärke und größeres Zuschauerinteresse. Am Ende wurden einige Dutzend Unterstützungserklärungen gesammelt.



"Wir handeln in Notwehr", sagt Schauspieler Hubsi Kramar salbungsvoll. "Die Kirche ist am Ende. Und das ist fatal. Denn wir brauchen eine Kirche als moralische Instanz in diesem Land." Der Dom sollte bei der Aktion in ein zweifelhaftes Licht gerückt werden, wenn die Fassade der altehrwürdigen Kirche mit Erfahrungsberichten bespielt wird. "Zu lange sind des Missbrauchs verdächtige Pfarrer von einer Diözese in die andere versetzt worden", klagt Kramar. "Zu lange prallten erhobene Vorwürfe an den dicken Kirchenmauern ab."



Beim Sprecher der Erzdiözese Wien, Michael Prüller, stößt die Aktion auf Unverständnis. "Das ist ein durchsichtiges Manöver, um Unterschriften für das Kirchenvolksbegehren zu sammeln. Das dient aber keiner seriösen Aufarbeitung."