Nach Unfall Revolver gezogen

Zu Wild-West-Szenen kam es in der Nacht auf Donnerstag in Wien-Landstraße. Nach einem Sachschadenunfall auf der Landstraßer Hauptstraße zog ein 54-jähriger Österreicher plötzlich einen Revolver und bedrohte seinen Kontrahenten. Anschließend stieg er in seinen Wagen und ergriff die Flucht. Der geschockte Unfallgegner alarmierte daraufhin den Notruf.

Die Polizei rückte mit der WEGA an und stürmte die Wohnung des 54-jährigen Mannes. Ein ebenfalls durchgeführtet Alkotest ergab einen Wert von rund 1,8 Promille. Dem heißblütigen Autofahrer wurde der Führerschein für längere Zeit entzogen, außerdem dürften mehrere Anzeigen (Fahrerflucht, Nötigung, Verstöße gegen das Waffengesetz) auf ihn zu kommen.