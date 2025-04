Nach Messerangriff in Wiener Wohnung: Mann aus Spital entlassen

Ein in der Nacht auf Dienstag mit lebensgefährlichen Schnitten an Hals und Gesicht in einer Polizeiinspektion in Wien-Ottakring aufgetauchter 26-Jähriger hat das Spital bereits verlassen können. Das teilte Polizeisprecher Philipp Haßlinger am Mittwoch auf APA-Nachfrage mit. Die Ermittlungen zu den Tätern und weiteren Hintergründen waren noch am Laufen. Das Opfer soll nach eigenen Angaben von zwei Männern mit einem größeren Messer oder einer Machete attackiert worden sein.