Nach Haft: Bekannte Klima-Aktivistin bei nächster Verkehrsblockade

Kaum war die 26-jährige Aktivistin am Freitag aus dem Gefängnis entlassen worden, begab sie sich wieder auf die Straße. Am Praterstern unterstützte Anja Windl ihre Kollegen der „Letzten Generation“. „Wieder frei“, postete die Deutsche nach ihrer Freilassung auf Instagram und fiel sogleich einer anderen Aktivistin am Praterstern in die Arme.

Seit Mittwoch befand sich Windl wegen des Verdachts der schweren Sachbeschädigung in der Wiener Justizanstalt Josefstadt in U-Haft. Die Deutsche war nach Protestaktionen am Montag und Dienstag festgenommen worden. Im Zuge der Aktionen betonierten sich die Aktivisten mit einer speziellen Mischung aus Quarzsand und Sekundenkleber auf der Südautobahn A2 beim Knoten Vösendorf, der Südost-Tangente A23 beim Altmannsdorfer Ast sowie auf der Wiener Ringstraße fest.