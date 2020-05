Mutmaßlicher Einbrecher wollte in Favoriten in Supermarkt eindringen

Ein 18-jähriger Österreicher wollte laut Polizei in der Nacht auf Sonntag in einen Supermarkt in der Wienerbergstraße in Wien-Favoriten einbrechen. Er soll versucht haben, über den Liefereingang der Filiale in das Lokal zu gelangen.

Allerdings war die Polizei schneller und nahm den jungen Mann gegen 3.10 Uhr noch direkt beim Eingang fest. Der mutmaßliche Einbrecher ist in Haft.

