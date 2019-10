Mutmaßlicher Einbrecher gesucht: Wohnung in Wien durchsucht

Zwei derzeit noch unbekannte Verdächtige sollen laut Polizei am 18. Juli in eine Wohnung in Wien-Landstraße eingebrochen sein. Sie sollen die Eingangstüre mit der sogenannten "Ziehfix-Methode" - also mit einem Ziehwerkzeug, das den Zylinder des Schlosses zerstört - geöffnet haben.

Eine in der Wohnung installierte Kamera filmte einen der beiden Verdächtigen bei der mutmaßlichen Tat. Auf den Videoaufnahmen sei laut Polizei zu hören, dass beide Männer Serbisch miteinander gesprochen haben. Darüber hinaus soll der am Bild ersichtliche Täter seinen Komplizen „Djuro“ genannt haben.