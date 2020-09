Mutmaßliche Kokain und Cannabis-Dealer geschnappt

Beamte der Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität konnten am Dienstag gleich drei verdächtige Drogendealer schnappen. Gegen 11.45 Uhr nahmen sie einen 36-jährigen Nigerianer in der U6-Station Jägerstraße in Wien-Brigittenau fest. Im Zuge von Observationen konnte er beim Dealen mit Suchtmittel beobachtet werden. Bei dem Mann wurde Kokain sichergestellt.

Drogenlenker

Kurze Zeit später wurde nach erfolgter Observation ein 17-jähriger Nigerianer in der S-Bahnstation Rennweg in Wien-Landstraße festgenommen. Auch ihm wird der Handel mit Suchtmittel zur Last gelegt. Er hatte ebenfalls Kokain bei sich.

Kurz nach Mitternacht wurden dann Polizisten der Polizeiinspektion Martinstraße auf einen Pkw-Lenker aufmerksam, der offenbar unter Drogeneinfluss stand. Bei einer anschließenden Durchsuchung fanden die Beamten rund 0,5 Kilo Cannanbis. Der Lenker, ein 20-jähriger Pole, wurde mehrfach angezeigt und die Weiterfahrt untersagt.