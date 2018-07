Musik soll Fahrgäste beruhigen

Ob sich die ÖBB in der Bundeshauptstadt vom Wiener-Linien-Projekt „U-Bahn-Stars“ inspirieren ließ, konnte Sprecherin Pamme nicht bestätigen, jedoch: „Die Kooperation zwischen den Unternehmen funktioniert sehr gut und wenn jemand gute Ideen hat, dann sollte man die auch ausprobieren.“

Die U-Bahn-Stars in Wien sind seit einem Jahr im Einsatz. Die Straßenmusiker spielen in sechs Wiener U-Bahn-Stationen. „Die Künstler sorgen für eine gute Stimmung in den Stationen“, sagt Wiener-Linien-Geschäftsführerin Alexandra Reinagl. Das Feedback der Fahrgäste sei sehr positiv.

Um das Projekt weiter zu bewerben, startet im Herbst die Produktion einer eigenen „Best-Of“-Doppel-CD. Zwischen 25 und 30 U-Bahn-Stars sollen darauf zu hören sein. „Vor allem für junge Bands ist das eine gute Möglichkeit, zum ersten Mal Erfahrungen in professionellen Aufnahmestudio zu sammeln“, sagt Iris Luger, Projektleiterin bei den Wiener Linien. Die CDs seien auch als Wertschätzung gegenüber den U-Bahn-Stars gedacht, sagt Reinagl.

Bilanz und CD zum Geburtstag

Das Projekt. 6000 Auftritte haben die U-Bahn-Stars in einem Jahr absolviert. 40 Musiker aus 14 Ländern spielen in den Stationen Westbahnhof, Praterstern, Spittelau, Karls-, Stephans-, und Schwedenplatz zwischen 15 und 23 Uhr. Man hofft, das Projekt ausweiten zu können, sagt Stadträtin Ulli Sima (SPÖ).

„Best-Of“-U-Bahn-Stars. Für die Produktion der Doppel-CD stellt das Medieninstitut SAE (Ausbildungen im Bereich audio-visuelle Medien) seine Studios für die Aufnahmen zur Verfügung. Vor Weihnachten soll die CD – eine Limited Edition – im Wiener Linien-Shop und direkt bei den Musikern erhältlich sein.