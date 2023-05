Mordversuch: Verdächtiger versteckte sich am Klo vor Cobra

Ein 74-Jähriger, der Sonntagfrüh in Wien-Floridsdorf seine frisch von ihm getrennte Ex-Partnerin in ihrer Wohnung mit einem Messer attackiert und ihr mehrere Schnittwunden zugefügt haben soll, konnte nun festgenommen werden. Der Mann, gegen den wegen Mordversuchs ermittelt wird, verließ nach der Tat das Wohnhaus, als Nachbarn auf den Angriff aufmerksam geworden sind. Die Frau hatte sich in das Stiegenhaus geflüchtet, aber der mutmaßliche Täter folgte ihr und verletzte sie dort offenbar mit dem Messer.

Einen Tag später wurde der Verdächtige laut Polizei in den Abendstunden in einem Einfamilienhaus im Bezirk Gänserndorf von Beamten des Landeskriminalamtes (Gruppe Hauer) und der Sondereinheit EKO Cobra, Direktion für Spezialeinheiten, aufgespürt und festgenommen. Der 74-Jährige versuchte noch, sich in einer Toilette zu verstecken, ließ sich dann aber widerstandslos festnehmen. Die Einvernahme des Mannes findet im Lauf des Dienstags statt.

