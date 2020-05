Mordverdächtiger: "Ihr wolltet es so"

Der 20-jährige Student kann sich an die letzten Worte seines Vaters noch gut erinnern: „Schau, ich hab’ dich nicht umgebracht.“

„Eiskalt, trocken und normal“ habe die Stimme des Vaters geklungen, erinnerte er sich später. Tayfur C. heißt der Vater.

Am Donnerstag musste sich der 45-Jährige in Wien vor einem Geschworenengericht verantworten, weil er seine Ehefrau erstochen und den Sohn lebensgefährlich verletzt haben soll. Die Anklage lautete auf Mord und Mordversuch.

Am Morgen des 25. November des Vorjahres wachte er um fünf Uhr Früh in der Wohnung in Wien-Ottakring auf. Er ging auf den Balkon, dachte kurz über einen Suizid nach, entschied sich dann aber anders: Nicht er, sondern seine Frau müsse sterben. „Irrational“, nennt das seine Anwältin.