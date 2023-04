Mögliche Brandstiftung: Kellerbrand in Wien-Leopoldstadt

Den Polizeiermittlungen zufolge dürfte sich das Trio in dem Keller aufgehalten haben, als das Feuer ausbrach. Die Verletzten wurden noch nicht einvernommen, in einer ersten kurzen Befragung gaben sie aber an, dass zwei weitere Menschen in dem Keller waren. Nach diesen sucht die Polizei - so die Angaben der Verletzten stimmen. Warum die drei in dem Keller waren, war ebenfalls unklar. Ob sie das Feuer absichtlich gelegt haben oder es möglicherweise bei anderen Tätigkeiten zu einem Unfall gekommen ist, blieb zunächst offen.