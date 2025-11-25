"Moduletto"-Erfinder: Von der Brigittenau in die Josefstadt

Nicht nur die losen Einlageseiten aus hochwertigem Papier lassen sich wie Module immer wieder neu zu einem Kalender oder Notizbuch zusammenlegen. Auch die berufliche Karriere ihres Erfinders, Michele Falchetto, kann man in einzelne Module unterteilen.

Im Sommer hat der Ur-Wiener mit ur-italienischem Namen das Kapitel Josefstadt neu aufgeschlagen. Zuvor hatte er die geräumige Werkstatt im 20. Bezirk neben der Augarten-Mauer aufgegeben. In seinem weitaus kleineren Shop in der Klesheimgasse will Falchetto näher an den Stammkunden der "Moduletto"-Produkte dran sein.