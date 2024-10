Modehandel in Wien: Der Stoff, die Krise und die Emotion

Ihre Übersiedlung in die Josefstädter Straße im Jahr 2019 war wohl die richtige Entscheidung: Die Miete, die Elnara Amirova hier für ihre Damenmode-Boutique Mon Début bezahlt, ist zwar auch gestiegen, aber noch lange nicht so rasant wie in anderen Wiener Innenstadtlagen. In ihrer unmittelbaren Nachbarschaft laden mehrere nette Geschäfte zum Einkaufen und Verweilen ein. Kein Nachteil ist zudem, dass die Klientel im achten Bezirk recht betucht ist. Vier von fünf Menschen, die bei ihr einkaufen, zählt sie zu ihrer Stammkundschaft, erklärt Elnara Amirova.

Ihr Debüt als Unternehmerin in Wien hat Amirova im März 2015 gefeiert. Seither ist sie gut im Geschäft. Ihr Erfolgsrezept beschreibt sie so: „Ich will, dass meine Kundinnen nicht nur ein Stück Stoff mit nach Hause nehmen, sondern auch eine Emotion.“