Mitarbeiterin in Parfümerie mit Waffe bedroht: Verdächtige festgenommen

Die Wiener Polizei hatte am Montag Bilder aus einer Überwachungskamera veröffentlicht, die eine mutmaßliche Räuberin zeigen sollen. Sie steht im Verdacht, am 25. Oktober einen Raub in einer Parfümeriefiliale in der Stadtlauer Straße Wien-Donaustadt begangen zu haben.

Die Frau soll den Kassenbereich mit einer Faustfeuerwaffe in der Hand betreten und von einer Mitarbeiterin Geld gefordert haben.