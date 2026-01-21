KURIER TV

Mit Video: Seltener Blick auf Wiens Leoparden-Baby

Im Tiergarten Schönbrunn sind derzeit alle Augen auf den Leoparden-Nachwuchs gerichtet. Doch das Jungtier macht sich rar und zeigt sich nur selten. Reporter Michael Baumgartner hat dennoch einen Blick erhascht. Großkatzenexperte Rupert Kainradl im KURIER TV Interview.
Von Michael Baumgartner
21.01.26, 16:27

Hören Sie sich diesen Artikel an

Um diesen Artikel hören zu können, brauchen Sie ein KURIER Abo.

Kommentare

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

Geduldig lauern Hobbyfotografen trotz eisiger Temperaturen täglich stundenlang im Tiergarten Schönbrunn. Alle auf der Jagd nach dem perfekten Foto. Der jüngste Shootingstar Wiens zeigt sich nur sporadisch, während er vorsichtig seine ersten Erkundungstouren im Schnee unternimmt. Der aus Russland stammende Amurleopard ist perfekt an extreme Kälte angepasst – mit dichtem, bis zu sieben Zentimeter langem Winterfell und einer schützenden Fettschicht. So niedlich das Jungtier auch wirkt, der Kontakt zu Menschen bleibt bewusst minimal, denn es ist und bleibt ein Wildtier. Weltweit gibt es schätzungsweise nur noch rund 120 Amurleoparden, weshalb die Art auch stark von Wilderei bedroht ist. In Schönbrunn lebt die Familie harmonisch zusammen, auch wenn der kleine Jäger spätestens mit zwei Jahren an einen anderen Zoo übersiedeln wird. Bis dahin heißt es für Besucher: Geduld haben – und mit etwas Glück einen kurzen Blick auf den seltenen Nachwuchs erhaschen.

kurier.at  | 

Kommentare