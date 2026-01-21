Mit Video: Seltener Blick auf Wiens Leoparden-Baby

Geduldig lauern Hobbyfotografen trotz eisiger Temperaturen täglich stundenlang im Tiergarten Schönbrunn. Alle auf der Jagd nach dem perfekten Foto. Der jüngste Shootingstar Wiens zeigt sich nur sporadisch, während er vorsichtig seine ersten Erkundungstouren im Schnee unternimmt. Der aus Russland stammende Amurleopard ist perfekt an extreme Kälte angepasst – mit dichtem, bis zu sieben Zentimeter langem Winterfell und einer schützenden Fettschicht. So niedlich das Jungtier auch wirkt, der Kontakt zu Menschen bleibt bewusst minimal, denn es ist und bleibt ein Wildtier. Weltweit gibt es schätzungsweise nur noch rund 120 Amurleoparden, weshalb die Art auch stark von Wilderei bedroht ist. In Schönbrunn lebt die Familie harmonisch zusammen, auch wenn der kleine Jäger spätestens mit zwei Jahren an einen anderen Zoo übersiedeln wird. Bis dahin heißt es für Besucher: Geduld haben – und mit etwas Glück einen kurzen Blick auf den seltenen Nachwuchs erhaschen.