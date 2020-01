Mit Tampons gegen Burschen: Protest gegen "Couleurbummel"

Rund 20 Burschenschafter trafen Mittwochmittag bei ihrem traditionellen „ Couleurbummel“ auf der Rampe der Uni Wien auf eine gleich große Zahl an Gegendemonstranten, die per Sitzblockade den zentralen Teil des Eingangs der Uni Wien besetzt hatten. Der von einem Polizei-Großaufgebot begleitete beidseitige Aufmarsch verlief friedlich, die Burschenschafter wurden mit Tampons beworfen.

In der Vorwoche war es beim wöchentlich stattfindenden Bummel zu Auseinandersetzungen gekommen. Ein Burschenschafter wurde verletzt, zwei Personen wegen schwerer Körperverletzung angezeigt.