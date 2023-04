Mit Schreckschusspistole auf Jugendliche gezielt, die Fußball spielten

Mehrere Buben spielten am Dienstagnachmittag am Puchsbaumplatz in Favoriten Fußball, ein Mann saß auf einer Parkbank und beobachtete sie. Plötzlich soll er eine Schreckschusspistole gezückt und auf die Kinder beziehungsweise Jugendlichen gezielt haben. Diese ergriffen sofort die Flucht und verständigten die Polizei.

Mann bestreitet Tat

Es dauerte nicht lange, bis Beamte den Mann im Puchsbaumpark ausfindig machen und festnehmen konnten. Auch die Schreckschusspistole wurde sichergestellt. Mit den Vorwürfen konfrontiert, stritt der Mann die Tat ab. Nach seiner Vernehmung wurde der 66-Jährige auf freiem Fuß angezeigt.