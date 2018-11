Mit dem KURIER die Welt des Flughafen Wien hautnah erleben

Eine Rundfahrt auf Österreichs größtem Flughafen und einen Blick hinter die Kulissen des Betriebes am Vienna International Airport ( VIA) – das bietet die Backstage-Tour auf dem Areal des Flughafen Wien-Schwechat. 500 KURIER-Leser haben die Möglichkeit, genau an dieser Tour am 17. November teilzunehmen (siehe Einschaltung unten). Los geht es mit einem Treffen beim Besucherterminal, von wo die rund 40-minütige Bustour über den Flughafen startet.

Danach können sich die Teilnehmer der Führung etwa 20 Minuten in der Besucherwelt des VIA umsehen. Die rundum neu gestaltete Besucherwelt bietet Flugzeug-Fans auf 600 m² unter anderem einen Blick ins Flugzeug-Cockpit. Mittels multimedialer Installationen sehen die Teilnehmer, wie die Arbeit eines Piloten in einem Flugzeug während eines Fluges abläuft. Weiter geht es mit einem Blick in das Gepäcksystem, wo erklärt wird, welchen Weg der Koffer vom Check-in bis zum Flugzeug zurücklegt. Außerdem betrachten die Besucher den Airport aus der virtuellen Sicht eines Fluglotsen auf dem Tower. Der Dauerbetrieb des Flughafens wird in einem 24-Stunden-Zeitraffer-Film gezeigt. Den Abschluss der Führung gibt es auf der Besucherterrasse, wo die Flugzeug-Fans den Maschinen bei Vorbereitung, Start und Landung zusehen können.

