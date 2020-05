„Mit dem Judentum in Kontakt treten“

Wien hat ein vielfältiges und reiches jüdisches Leben. Rund 20.000 Wiener sind jüdischen Glaubens, 8000 Mitglieder zählt die Israelitischen Kultusgemeinde (IKG). Am Sonntag öffnet die Kultusgemeinde ihre Tore. „Alle Österreicher sind eingeladen, mit dem Judentum in Kontakt zu treten“, sagt IKG-Präsident Oskar Deutsch. „Wir wollen zeigen, dass wir Teil des gesellschaftlichen Lebens in Wien und in Österreich sind und welchen Beitrag wir dazu leisten.“

Angeboten werden Führungen durch den Stadttempel, die Besichtigung der Bibliothek des Jüdischen Museums mit rund 45.000 Bänden sowie ein Kantorenkonzert mit Oberrabbiner Chaim Eisenberg und Shmuel Barzilai (12.00 Uhr und 14.30 Uhr). Besucher sind eingeladen, koscheren Wein aus dem Burgenland zu verkosten.

Informationen gibt es auch über die Bar Mizwa und Bat Mizwa. Die Feier für Knaben im Alter von 13 Jahren und für Mädchen von zwölf Jahren charakterisiert den Zeitpunkt der religiösen Mündigkeit. IKG-Präsident Oskar Deutsch steht für Fragen und ein Gespräch zur Verfügung.

Tipp: Offene Tür in der IKG, 13. Oktober, 11–17 Uhr, Seitenstettengasse 2.

Aus Sicherheitsgründen Lichtbildausweis mitnehmen.