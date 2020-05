Migranten an Schulen extrem ungleich verteilt

Wien

Enorme Unterschiede zeigen sich vor allem bei einer bezirksweisen Betrachtung der Schülerzahlen. Und das vor allem in: In Margareten liegt der Anteil der Kinder mit andererals Deutsch an den Volksschulen bei 89 Prozent – das sind in absoluten Zahlen 924 von 1038 Kindern. Inam niedrigsten ist der Anteil hingegen im Nobelbezirk Hietzing mit 22 Prozent.

An den Hauptschulen in Margareten und Hernals liegt der Anteil von Kindern mit anderer Erstsprache als Deutsch sogar bei jeweils 93 Prozent.