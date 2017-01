Messerattacke in Wiener Hostel

Sein alkoholisierter Kontrahent wurde an Ort und Stelle festgenommen, berichtete die Polizei am Mittwoch. Der 40-Jährige hatte bei der Auseinandersetzung in einem Gemeinschaftsraum ein Messer gezogen. Das Opfer erlitt Verletzungen an Kinn und Stirn. Ein Alkotest bei dem 40-Jährigen ergab etwas mehr als ein Promille. Bei dem Streit wurde auch eine Tür beschädigt, weshalb der Mann nicht nur eine Anzeige wegen Körperverletzung, sondern auch wegen Sachbeschädigung erhielt. Die Hintergründe der Auseinandersetzung sind unklar.