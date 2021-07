Messerattacke in Wien: Opfer nicht mehr in akuter Lebensgefahr

Eine 21-Jährige, die am Dienstagabend von ihrem Freund vor der Wiener U6-Station Währinger Straße mit einem Messer verletzt worden ist, schwebte am Mittwoch nicht mehr in akuter Lebensgefahr. Das Opfer erlitt mehrere Stichverletzungen im Kopfbereich und einen Schädelbasisbruch. Die Frau war jedoch noch bewusstlos und wurde beatmet, sagte Polizeisprecher Thomas Keiblinger.

Das Paar, beide Asylwerber aus Afghanistan, geriet um 19.35 Uhr im Bezirk Alsergrund aus bisher unbekannter Ursache in einen Streit. Als die 21-Jährige ihrem Partner einen leichten Schlag auf den Mund versetzte, zückte dieser ein Klappmesser. Daraufhin drehte sich die Frau weg, der 27-Jährige stach mit dem Messer mehrmals im Kopfbereich auf sie ein.

Zeugen verständigten daraufhin die Polizei, als diese eintraf, lag das Opfer am Boden, der Täter unmittelbar daneben. Der Mann war geständig, er übergab die Tatwaffe der Polizei und ließ sich widerstandslos festnehmen.