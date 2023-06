Messerattacke in Asylunterkunft: 14-Jähriger soll Mitbewohner verletzt haben

Wegen einer Rauferei in einer Asylunterkunft wurde am Montag die Polizei in Rudolfsheim-Fünfhaus alarmiert. Die Beamten trafen vor Ort auf eine Gruppe Jugendlicher und deren Betreuer. Einer der Jugendlichen hatte eine Stichverletzung am Oberarm.

Wie sich herausstellte wurde er im Zuge einer Auseinandersetzung verletzt. Ein 14-jähriger Syrer soll dabei seinem 13-jährigen Mitbewohner mit einem Messer in den Oberarm gestochen haben.