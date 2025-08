WEGA-Einsatz: Mann bedrohte Passanten mit Messer und Maurerkelle

Ein 48-Jähriger hat Freitagmittag am Burgring in der Wiener Innenstadt Passanten mit einem Messer bedroht und eine Stichbewegung gegen eine Radfahrerin ausgeführt. Mehrere Zeugen riefen die Polizei, berichtete diese am Samstag in einer Aussendung.

Beamte der Sondereinheit WEGA überwältigten den Mann beim Museumsquartier mithilfe eines Tasers. Gegen den psychisch auffälligen Slowaken bestanden aufrechte Waffen- und Aufenthaltsverbote, er wurde in eine Justizanstalt gebracht.