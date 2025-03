Messer-Attacke in der U-Bahnstation Keplerplatz

Dramatische Szenen in der U-Bahn-Station am Keplerplatz in Wien-Favoriten: Gegen zwei Uhr in der Früh bedrohte ein Mann einen Wartenden mit einem Messer. Weil ein Zeuge die Situation aus einiger Entfernung mit seinem Mobiltelefon filmte, bedrohte der Angreifer auch den 31-Jährigen mit seinem Messer.

Danach wandte sich der bislang Unbekannte wieder seinem ersten Opfer zu und fügte diesem eine oberflächliche Stichwunde im Schulterbereich zu und beraubte ihr. Er konnte mit Bargeld, einem Wohnungsschlüssel und einer Casino-Karte des Opfers in unbekannte Richtung flüchten.

Alarmiert vom Zeugen, fahnden Polizisten der Polizeiinspektion Ada-Christen-Gasse und der WEGA nach dem mutmaßlichen Täter. Am Keplerplatz trug er eine grün-graue Jacke, einen weißen Kapuzenpullover, eine blaugraue Jeans oder Jogginghose, graue Schuhen mit weißer Sohle und eine schwarze Kappe oder Haube. Bei der Tat soll eine weitere Person dabei gewesen sein.

Die Sofortfahndung blieb erfolglos.

Das sichtlich geschockte Opfer, ein 24-jähriger Mann, wurde von der Berufsrettung Wien notfallmedizinisch versorgt. In ein Spital wollte der Mann nicht gebracht werden.

Das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Süd, hat die Ermittlungen übernommen. Sachdienliche Hinweise (auch anonym) werden in allen Polizeiinspektionen entgegengenommen.