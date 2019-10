Mein Geschäft: Süßes Salz zu rosigen Aufstrichen

Erst um die Jahrtausendwende zog sie in jenes Haus in Liesing und hatte dort endlich den Platz für den eigenen Garten. „Aber mir war von Anfang an klar, dass ich sie nicht nur anschauen wollte. Da hätte ich ja Kind bleiben können.“ Sagt sie und lacht. Die Rezepte, ob für den Likör oder die Aufstriche, habe sie sich alle selbst überlegt. „Das war viel Üben und viel Frust“, sagt sie. „Beim Likör habe ich drei Jahre gebraucht, bis ich die richtige Mischung getroffen habe.“ Mal war er zu herb, dann zu farblos oder hatte zu wenig Volumen. Einfach war es also nicht immer. Zum vielen Probieren kamen auch die belächelnden Kommentare der anderen: Rosenprodukte, das gäbe es doch nur im Urlaub, in den Balkanländern; in Wien würde das doch nicht funktionieren.