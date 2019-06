Mein Geschäft: Mode, die Blicke anzieht

Es passiert Irina Hofer immer wieder: Sie ist unterwegs, in der Stadt, in einem Café, auf der Tanzfläche. Auf einmal tupft sie eine Frau an der Schulter an: „Entschuldigung, wo hast du das Kleid her? Das ist toll.“ Und das freut Irina Hofer nicht nur, weil ihr Modestil so gut ankommt, sondern auch, weil sie das Kleid selbst designt hat.

Jenes Modell, das sie an dem Tag trägt, als der KURIER sie in ihrem Atelier in der Heumühlgasse besucht, ist typisch für ihre Kollektionen: Ein weicher, fließender Stoff; ein kesser Schnitt, der eine Schulter rausblitzen lässt; ein weiter, knielanger Rock (mit Taschen!).