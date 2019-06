Mein Geschäft: Anna im Porzellanladen

Es ist eine Welt der Pastellfarben, die man in der Schlösselgasse 10 betritt. Bunte Teller, Tassen und Vasen reihen sich in den Regalen rechts der Tür aneinander. Linker Hand steht Anna Holly am großen, hölzernen Arbeitstisch. Sie nimmt einen Pinsel in die eine und eines der gebrannten Gefäße in die andere Hand und fängt an, das Stück zu bemalen.

Es ist einer von 18 Arbeitsschritten, die sie ausführen muss, um aus dem Kaolin-Feldspat-Quarz-Gemisch eine Porzellanschüssel zu machen. Drei Brennvorgänge sind dafür notwendig; insgesamt dauert der Prozess eine Woche. Es ist eine Arbeit, die Genauigkeit und Geduld verlangt. Zum Glück hat Anna Holly genug von beidem.

Ein Name wie ein Jodler

Die 38-jährige Keramikerin betreibt in Wien-Josefstadt seit fünf Jahren die Porzellanmanufaktur „Hollyaroh“.

Der Geschäftsname verbindet übrigens ihren Nachnamen mit einem Jodler. „Ein bisschen ein Zungenbrecher“, räumt sie ein. „Viele müssen schon lachen, wenn sie versuchen, ihn das erste Mal auszusprechen. Aber ist doch gut, wenn etwas lustig ist.“ Ihr Motto sei „Leben-Lieben-Lachen-Machen“.