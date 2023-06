Mehrere Einsätze: Berufsfeuerwehr warnt vor CO-Unfällen

In Wien kam es wegen der Hitzewelle in den vergangenen Tagen zu mehreren CO-Einsätzen der Berufsfeuerwehr. Die schwersten Unfälle sind beim gleichzeitigen Betrieb von Gasthermen und mobilen Klimageräten (bei denen die heiße Abluft ins Freie geblasen wird) zu verzeichnen. Die Berufsfeuerwehr Wien empfiehlt dringend, ein CO-Warngerät in der Wohnung in der Nähe der Gastherme zu montieren. Diese Geräte haben zu mehr Feuerwehreinsätzen geführt bei gleichzeitig deutlich gesunkener Zahl von verletzten Personen.