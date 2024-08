Mehr Haustiere in Wien ausgesetzt: Hohe Geldstrafen für Besitzer verhängt

In drei Fällen sind in den vergangenen Monaten Geldstrafen in Höhe von jeweils 4.000 Euro ausgesprochen worden. Die Ombudsstelle hatte die ausgeforschten Täterinnen und Täter wegen Übertretung des Tierschutzgesetzes angezeigt. "Das Aussetzen von Tieren ist Tierquälerei und wird hart bestraft", hofft Tierschutzombudsfrau Eva Persy auf abschreckende Wirkung.

Tierhalter werden ausgeforscht

Urlaub planen, Koffer packen, Tier aussetzen, das komme jetzt wieder viel zu häufig vor. So seien zwei Hunde, davon eine hochträchtige Hündin, im Frühsommer in Ottakring von Anrainern gerettet worden, angebunden an einen Pfahl. Der Halter wurde dank Chip- und Registrierungspflicht ausgeforscht.

Bereits im Winter war in Rudolfsheim-Fünfhaus eine Passantin auf einen Schuhkarton vor ihrem Wohnhauseingang aufmerksam geworden, in dem ein Kaninchen ausharrte. Via Veröffentlichung im Internet wurde auch hier der Besitzer ermittelt.

Im dritten Fall hatten Jugendliche einen drei Monate alten Hundewelpen an einer Straßenlaterne angebunden entdeckt. In einem beigefügten Plastiksackerl mit Hunde-Zubehör befand sich auch der Impfpass des Tieres, der zum Besitzer führte. In allen drei Fällen wurden 4.000 Euro Geldstrafe plus 400 Euro Kostenbeitrag zum Verfahren fällig.