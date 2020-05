Mediatoren im Gemeindebau

Früher vertrieben sie Kinder vom Rasen, klopften den Teppich und sorgten für Ruhe im Haus. Heute sprechen sie von " Entwicklungspsychologie" und respektieren Menschen "mit anderem kulturellen Hintergrund".



Der Beruf des Hausmeisters ist längst ausgestorben. Mit dem Kurs zum "Hausbetreuer", den die Volkshochschule seit September anbietet, soll er nun wieder zum Leben erweckt werden. Und zwar in rundum erneuerter Form. Der Hausmeister des 21. Jahrhunderts ist ein Mediator und Kommunikator im Gemeindebau. Nebenbei hält er das Stiegenhaus sauber.



Insgesamt acht Teilnehmer drücken seit September die Schulbank im Polycollege in Wien-Margareten und rüsten sich für ihre neue Aufgabe. Was der Hausmeister früher aus dem Bauch machte, lernen sie heute in einem 300-stündigen Curriculum.