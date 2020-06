Mariahilf: Umfrage startet mit Gegenwind

Ich würde sagen, weder noch. Wenn die Politik handelt und Veränderungen in Angriff nimmt, handelt sie goldrichtig. Denn dazu ist sie da. Wenn die Bevölkerung unter Umständen entscheidet, dass sie die Veränderung nicht so haben wollen, dann handelt sie auch richtig. Direkte Demokratie delegiert ja die Letztentscheidung an die Bürger. Und zwar an jeden einzelnen. Das ist das Schöne, aber auch das Schwierige an der direkten Demokratie.

Treten Sie zurück, wenn die Abstimmung negativ ausgeht?

Nein, denn so ist es in der Politik: You win some, you lose some. Es gibt in der Stadt noch eine Vielzahl von Projekten, die noch angegangen werden müssen. Etwa die Sanierung der Meidlinger Hauptstraße, die Neugestaltung des Südtiroler Platzes oder den Schwedenplatz, falls Frau Stenzel sich endlich entscheiden kann, was sie will.