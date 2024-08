Margareten: 31-Jähriger verletzte Lebensgefährtin mit Messer

Die Frau wurde dabei im Bereich des Oberkörpers verletzt. Der Verdächtige wurde umgehend und widerstandslos vorläufig festgenommen.

Gemeinsames Kind unverletzt

Die Berufsrettung Wien versorgte die Verletzte notfallmedizinisch. Sie wurde im Anschluss in ein Spital gebracht. Das gemeinsame einjährige Kind des Paares blieb laut Polizeiangaben unverletzt. Es befand sich zum Zeitpunkt des Vorfalls in der Wohnung und wurde nach Absprache mit der Kinder- und Jugendhilfe ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht.

Klappmesser als Tatwaffe

Die Einsatzkräfte konnten die mutmaßliche Tatwaffe, ein Klappmesser, in der Wohnung sicherstellen. Gegen den Verdächtigen wurde ein Betretungs- und Annäherungsverbot sowie ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen. Derzeit befindet sich der Mann in polizeilichem Gewahrsam. Eine Vernehmung des 31-Jährigen hat noch nicht stattgefunden.

Das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Mitte, hat die Ermittlungen übernommen. Die Ermittlungen zum genauen Ablauf und den Hintergründen, die zur Tat führten, laufen derzeit noch.