Marathon-Weltpremiere in Wien

Erstmals in der 2500-jährigen Geschichte des Marathons kann ein Veranstalter perfekte Bedingungen garantieren: 15 Grad Temperatur, eine topfebene Strecke, absolute Windstille. Der Indoor-Marathon in der Messe Wien am 16. Dezember ist eine Weltpremiere. Erstmals findet der Lauf über die 42,195 Kilometer unter einem Dach statt.



Die Strecke verläuft in weiten Schlangenlinien durch die Hallen A und B sowie durch das Foyer der Messe Wien. "Die Kurven haben einen Radius von 35 Metern, so dass man die fast mit vollem Tempo durchlaufen kann", sagt Veranstalter Hannes Menitz. "Und die lange Gerade misst 500 Meter – und ist damit fast so lang wie die Kärntner Straße." Eine Runde hat 2637 Meter, die 333 Marathonläufer müssen demnach 16 Runden zurücklegen. Je 333 Halbmarathonläufer und 333 Viertelmarathonläufer acht bzw. vier. 4000 bis 5000 Zuschauer werden erwartet.

Ein Comeback in Wien feiert möglicherweise Günther Weidlinger, der sich beim olympischen Marathon in London an der Achillessehne verletzte. "Ich habe am Mittwoch wieder mit dem Laufen begonnen", sagt der Oberösterreicher. "Vielleicht bin ich für den Viertelmarathon schon fit genug. Top-Bedingungen sind jedenfalls garantiert."