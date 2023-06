Mann zielte in Wien mit Gewehr aus Fenster

Ein Mann hat am frühen Abend in Wien-Favoriten mit einer Langwaffe aus dem Fenster gezielt und damit einen Großeinsatz der Polizei ausgelöst. Die Beamten sperrten laut Medienberichten die Laxenburger Straße ab und rückten mit einem Panzerfahrzeug an - auch die Spezialeinheit WEGA war im Einsatz.

➤ Mehr lesen: Wien-Liesing: Raub mit Spielzeugpistole gescheitert

Nach kurzer Zeit habe der Mann aber aus der Wohnung geholt werden können, hieß es auf APA-Anfrage von Seiten der Polizei. Die Waffe - vermutlich ein Gewehr - dürfte der Man legal besessen haben. Drohungen oder Ähnliches habe er zuvor nicht geäußert.