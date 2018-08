Mann stach in Wien mehrfach auf Ehefrau ein: Festnahme

Ein 35 Jahre alter Mann hat am Samstag in Wien-Alsergrund mehrfach auf seine Ehefrau eingestochen. Die 28-Jährige wurde mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Sie befindet sich laut Angaben der Polizei außer Lebensgefahr. Ihr Ehemann wurde festgenommen. Er war geständig, machte aber keine Angaben zum Motiv, wie die Exekutive am Sonntag informierte.

Gegen 15.00 Uhr hörten Zeugen in einer Asylunterkunft in der Mariannengasse erst einen lautstarken Streit des afghanischen Paares. "Dann schrie die Frau, der Mann kam mit dem Messer heraus", berichtete Polizeisprecher Patrick Maierhofer. Die Zeugen alarmierten die Polizei. Der Afghane soll seiner Frau zumindest vier Mal mit einem Küchenmesser in den Oberkörper gestochen haben.

Ermittlungen wegen versuchten Mordes

"Der 35-Jährige gab zu, im Streit zugestochen haben, er ließ sich widerstandslos festnehmen", schilderte Maierhofer. Sein Motiv soll durch die Einvernahme geklärt werden. Die Frau, die schwer verletzt im Spital liegt, konnte bisher noch nicht befragt werden. Das Landeskriminalamt ermittelt wegen versuchten Mordes, Beamte waren am Sonntag weiter mit der Spurenauswertung beschäftigt.