Mann stach in Wien auf 38-Jährigen ein und flüchtete

Zwei Männer sind am Montagabend in Wien-Favoriten auf offener Straße in Streit geraten. Einer zog daraufhin ein Messer und stach auf seinen 38-jährigen Kontrahenten ein. Einem Zeugen gelang es, die beiden Männer zu trennen. Der Angreifer attackierte auch noch die Freundin des Opfers ehe er die Flucht ergriff. Das verletzte Paar wurde ins Krankenhaus gebracht, berichtete die Polizei am Dienstag.

Gegen 20.00 Uhr wurde die Polizei wegen der Messerattacke in die Neilreichgasse gerufen. Die beiden Männer waren auf der Kreuzung aneinander geraten. Der 38-Jährige erlitt Stichverletzungen im Oberkörper. Ein Autofahrer bemerkte die Auseinandersetzung, der couragierte Mann blieb stehen und ging dazwischen. Als die 28-jährige Freundin den Angreifer zur Rede stellen wollte, fügte ihr dieser Schnittverletzungen zu.

Der Grund für den Streit der Männer war am Dienstag noch unklar. Nach dem Flüchtigen wird gefahndet, das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Süd, ermittelt.