Mann springt nach Messerattacke auf Frau aus dem Fenster

Am Montagnachmittag musste die Spezialeinheit der Wiener Polizei WEGA zu einem Einsatz in Penzing ausrücken. Zeugen hatten die Einsatzkräfte alarmiert, weil eine Frau aus einer Wohnung in der Hütteldorfer Straße um Hilfe gerufen hatte. Diese konnten die 43-Jährige danach erstversorgen, sie hatte mehrere Messerstiche erlitten. In der Wohnung befand sich außerdem ein 47 Jahre alter Afghane. Die Ersthelfer sagten bei der Polizei aus, dass er ein Messer aus dem Fenster geworfen hatte.

Ermittlungen wegen versuchten Mordes

Wegen der gefährlichen Lage kamen schließlich WEGA-Beamte zu der Adresse. Als sie die Wohnung betraten, sprang der Tatverdächtige plötzlich aus dem Fenster in die Tiefe. Er erlitt dabei schwere Verletzungen. Sowohl das Opfer als auch der mutmaßliche Täter schweben derzeit in Lebensgefahr. Das Landeskriminalamt hat nun Ermittlungen wegen versuchten Mordes eingeleitet.