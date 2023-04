Mann schlug Frau in Wien-Liesing auf der Straße

Ein 36-jähriger Mann hat am Karsamstag kurz vor 9.00 Uhr in Wien-Liesing eine 27-jährige Frau auf der Straße geschlagen. Laut Polizeisprecherin Barbara Gass beobachtete ein Zeuge die Gewalttat bei einer Bushaltestelle in der Endresstraße von seinem Auto aus und alarmierte die Polizei.

Gegen den 36-Jährigen wurde ein Betretungs- und Annäherungsverbot sowie ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen. Als er einen Beamten angriff, wurde er festgenommen.