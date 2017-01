Mann in Wien-Favoriten niedergestochen

Ein Mann ist in der Nacht auf Mittwoch in Wien-Favoriten niedergestochen und schwer verletzt worden. Er wurde ins Krankenhaus gebracht und dort notoperiert. Mittlerweile sei sein Zustand stabil, der Mann außer Lebensgefahr, berichtete Polizeisprecherin Irina Steirer am Donnerstag. Eine Einvernahme war noch nicht möglich, auch die Identität des Mannes sei noch unklar.

Die Polizei wurde am Donnerstag gegen 3.00 Uhr in die Laxenburger Straße gerufen. Der Mann war mit der Stichverletzung in ein Lokal nahe dem Quellenplatz gegangen. Als die Polizisten eintrafen, lag er am Boden und war er nicht ansprechbar. Wo die Tat passierte, muss noch ermittelt werden. Waffe wurde laut Steirer keine sichergestellt.