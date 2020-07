Mann fühlte sich von Jugendlichen verfolgt und zog ein Messer

Zwischen einem 59-jähigen senegalesische Staatsbürger und fünf Jugendlichen kam es am Dienstagnachmittag in der Jedleseer Straße in Floridsdorf zu einem Streit, der zu eskalieren drohte. Der Ältere zog nämlich plötzlich ein Messer und drohte den Burschen - alle russische Staatsbürger - damit.

Der 59-Jährige gab bei seiner späteren Einvernahme bei der Polizei an, dass ihn die Jugendlichen bereits seit längerer Zeit verfolgt, beschimpft und ebenfalls bedroht haben sollen. Der Mann wurde vorläufig festgenommen, das Stadtpolizeikommando Floridsdorf führt die weiteren Ermittlungen.