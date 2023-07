Mann bei Streit mit Messer am Kopf verletzt

Bei einem Streit in einer Wohnung in Meidling ist ein Mann in der Nacht auf Montag durch ein Messer am Kopf verletzt worden. Laut Polizeisprecher Markus Dittrich wurden Beamte der Polizeiinspektion Hufelandgasse kurz vor 4 Uhr durch Hilferufe auf den Schwerverletzten aufmerksam, der mit einer stark blutenden Kopfwunde auf der Straße taumelte. Die Beamten leisteten Hilfe und alarmierten die Berufsrettung, die den Mann versorgte und in ein Spital brachte.

Die weiteren Ermittlungen ergaben, dass das Opfer mit einem 38-jährigen flüchtigen Bekannten in dessen Wohnung in Streit geraten war. Dabei dürfte dieser zum Messer gegriffen und dem Kontrahenten die stark blutende Schnittwunde auf dem Kopf verpasst haben. Der 38-Jährige wurde in seiner Wohnung festgenommen. Er behauptete, sich nur verteidigt zu haben. Die Polizisten stellten in seinem Appartement auch einen Schlagring sicher.

