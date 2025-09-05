Mann bedrohte mit Gürtel mehrere Passanten mit dem Umbringen
Ein Mann soll Donnerstagabend im dritten Bezirk auf offener Straße mehrere Passanten mit einem Gürtel in der Hand aggressiv mit dem Umbringen bedroht haben.
Aufgrund der genauen Angaben zur Fluchtrichtung konnten die Beamten den 47-jährigen Österreich im Bereich der Landstraßer Hauptstraße kurze Zeit später anhalten. Auf die Polizisten machte der Tatverdächtige einen stark alkoholisierten und aggressiven Eindruck.
Im Zuge einer Personskontrolle bemerkten die Polizisten einen ohne Leine freilaufenden Hund. Es stellte sich heraus, dass es sich bei dem Hund um das Tier des 47-Jährigen handelt. Laut Zeugen soll der Hund kurz zuvor auf die stark befahrene Straße gelaufen sein, sodass Fahrzeuge stark abbremsen mussten, um einen Unfall zu vermeiden.
Der Mann wurde in weiterer Folge vorläufig festgenommen. Beamte der Polizeidiensthundeeinheit konnten den Hund an die Mutter des Mannes übergeben, die in der Zwischenzeit ausfindig gemacht werden konnte. Der 47-Jährige wurde über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien auf freiem Fuß angezeigt.
Kommentare