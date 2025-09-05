Mann bedrohte mit Gürtel mehrere Passanten mit dem Umbringen

Ein Mann soll Donnerstagabend im dritten Bezirk auf offener Straße mehrere Passanten mit einem Gürtel in der Hand aggressiv mit dem Umbringen bedroht haben.

Aufgrund der genauen Angaben zur Fluchtrichtung konnten die Beamten den 47-jährigen Österreich im Bereich der Landstraßer Hauptstraße kurze Zeit später anhalten. Auf die Polizisten machte der Tatverdächtige einen stark alkoholisierten und aggressiven Eindruck.