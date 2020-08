Am Donnerstagabend soll ein Mann in einem Gastgarten in Wien-Margareten zwei Gäste mit einem Messer bedroht haben. Zeugen verständigten die Polizei, die Beamten nahmen den 27-jährigen Österreicher fest.

Warum der Mann dies tat, ist laut Polizei noch völlig unbekannt: Weder dürfte der mutmaßliche Täter seine Opfer gekannt haben, noch ist bekannt, ob dieser betrunken war. Das Multifunktionsmesser wurde von der Polizei sichergestellt.